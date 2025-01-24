Avustralya Açık finali hangi kanalda, saat kaçta? Finalin adı Sabalenka-Keys oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:13

2025 yılının ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık tek kadınlar finaline kapan iki sporcu belli oldu. Son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka ile Madison Keys finalde karşı karşıya gelecek. Tenis sporunu yakından takip eden vatandaşlar Avustralya Açık final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

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Avustralya'nın Melbourne​ kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının tek kadınlarda finalistleri belli oldu. Dünya 1 numarası Belaruslu sporcu Aryna Sabalenka ile ABD'li Madison Keys finalde karşı karşıya gelecek. Üst üste 20 galibiyeti bulunan Sabalenka karşılaşmayı kazanırsa Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak. Keys ise bu yıl ilk kez final​ karşılaşmasında mücadele edecek. AVUSTRALYA AÇIK FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya Açık tek kadınlar final maçı turnuvanın 14. gününde yani yarın (25 Ocak 2025 Cumartesi) günü Türkiye saati ile 11:30'da başlayacak. Sabalenka, yarı finalde 11 numarali İspanyol Paula Badosa'yı 6-4 ve 6-2 mağlup ederek 2-0 skorla adını finale yazdırmıştı. Keys ise 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale katılmaya hak kazanmıştı. AVUSTRALYA AÇIK FİNALİ HANGİ KANALDA? Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık tek kadınlar finali S Sport Plus üzerinden Eurospor 1 ve Eurospor 2 kanallarından izlenebilecek. AVUSTRALYA AÇIK TEK ERKEKLER FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya Açık tek erkekler finali ise 26 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmada Alexander Zverev ile J.Sinner-B. Shelton karşılaşmasının galibi karşılaşacak. Final maçının saat kaçta yapılacağı ise henüz belli olmadı. İlgili Haberler Avustralya Açık hangi kanalda? Yarı finale kalan isimler belli oldu