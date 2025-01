Avustralya Açık hangi kanalda? Yarı finale kalan isimler belli oldu

21 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:20

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan devam ederken yarı finale çıkan isimler Alman Alexander Zverev ve İspanyol Paula Badosa oldu. Tenis karşılaşmalarını canlı izlemek isteyenler Avustralya Açık yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Melbourne​ kentinde gerçekleşen tenis turnuvasında yarış sürüyor. 10. gün çeyrek final müsabakaları bugün oynanacak. Bugün oynanan maçlarda Alexander Zverev ve Paula Badosa yarı finale adını yazdırdı.

AVUSTRALYA AÇIK HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan çeyrek final karşılaşmalarının yayınlandığı kanal şöyle:

03:30 | C.Gauff - P.Badosa | Avustralya Açık Kadınlar Çeyrek Final | EurosportS Sport Plus

06:00 | T.Paul - A.Zverev | Avustralya Açık Erkekler Çeyrek Final | EurosportS Sport Plus

11:00 | A.Sabalenka - A.Pavlyuchenkova | Avustralya Açık Kadınlar Çeyrek Final | EurosportS Sport Plus

13:00 | N.Djokovic - C.Alcaraz | Avustralya Açık Erkekler Çeyrek Final | EurosportS Sport Plus

AVUSTRALYA AÇIK YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

Sezonun ilk grand slam zaferini almak isteyen tek erkeklerin dünya 2 numarası Zverev ve 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul karşı karşıya geldi. Zverev, 7-6, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1'lik galibiyet alarak yarı finale yükseldi. Novak Djokovic - Carlos Alcaraz müsabakasının galibi ise Zverev'in rakibi olacak.

Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Aryna Sabalenka - Anastasia Pavlyuchenkova galibi ise rakibi olacak.

