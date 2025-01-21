Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak

21 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:29

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. 21 Ocak Salı akşamı ligde birçok müsabaka oynanırken temsilcimiz Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izlemek isteyenleri sevindiren haber geldi. Müsabakalar canlı olarak yayınlanıyor.

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşamın maç programı da belli oldu. Benfica – Barcelona ve Club Brugge – Juventus gibi karşılaşmaların oynanacağı ligdeki müsabakaları canlı olarak izlemek isteyenler için yayıncı ve kanal bilgileri belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANAL VERİYOR?

Dünyanın her yerinde yakından takip edilen ligin karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii Spor'da yayınlanıyor. Tabii Spor'dan karşılaşmaları canlı izlemek için tabii premium kullanıcı olunması gerekiyor.

Türk takım karşılaşmaları ise TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi müsabakaları TRT ekranlarında yayınlanıyor. Yayın haklarını 3 seneliğine alması üzerine karşılaşmalar TRT ve tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Türk takımlarının müsabakaları ücretsiz olarak izlenirken yabancı takımların maçları tabii Spor platformundan izlenecek.

GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan Dinamo Kiev - GS müsabakası TRT 1 ve tabii Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler TRT 1, tabii Spor kanalları üzerinden izleyebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BUGÜN

Bu akşam oynanacak olan mücadeleler ve kanalları şöyle:

Atalanta - Sturm Graz | TRT Spor

Monaco - Aston Villa | tabii Spor

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | tabii Spor 2

Benfica - Barcelona | tabii Spor

Bologna - B.Dortmund | tabii Spor 3

Club Brugge - Juventus | TRT Spor

Kizilyildiz - PSV | tabii Spor 4

Liverpool - Lille | tabii Spor 1

Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5