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 | Hüseyin Bahcivan

Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor

Ülkemizde kalp yetmezliği vakaları günden güne artmaya devam ediyor. Sessizce ilerleyen bu sinsi hastalık, vücudun en beklenmedik yerlerinden sinyal veriyor. En az fark edilen ama en belirgin belirtilerinin başında ise ayak bileklerinde şişlik geliyor. Ayak bilekleriniz böyle şişiyorsa dikkat, kalp yetmezliği yaşıyor olabilirsiniz.

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Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:14

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre ülkemizde 2 milyon kalp yetersizliği hastası bulunduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 ila 3 kat artması bekleniyor.

Sinsice ilerleyen bu hastalığı fark etmek ise oldukça zor oluyor. Genellikle nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı gibi ile fark edilse de, kalp yetmezliğinin erken aşamada tespiti için kritik bir belirti bulunuyor.

Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor

KALP YETMEZLİĞİNİN İLK AŞAMALARINA GÖRÜLÜYOR

İngiltere merkezli Kalp Vakfı (Biritish Heart Foundation) tarafından açıklanan bilgilere göre ayak biletleri ve bacaklarda meydana gelen , yani sıvı birikmesine bağlı şişlik, kalp yetmezliğinin en sık görülen erken belirtileri arasında yer alıyor.

Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor

Kalp yetmezliği hastalığının erken aşamasında görülen bu belirti, çoğu zaman insanlar tarafından önemsenmiyor. Genel olarak insanlar bu durumu çok fazla ayakta durmak ile bağdaştırıyorlar. Ancak ayak bileklerinin şişmesi, kalp yetmezliğinin habercisi olabilir.

Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor

KALP YETMEZLİĞİNDE NEDEN AYAK BİLEKLERİ ŞİŞER?

Kalp yetmezliğinde, vücuda yeterince kan pompalanamaz. Bu durum genellikle kalp kaslarının zayıflaması ya da sertleşmesi nedeniyle olur. Kalp yeterince güçlü çalışmadığı için vücuttaki kan birikmeye başlar. Bu birikme yer çekiminin etkisiyle bacaklarda ve ayaklarda gerçekleştir. Eğer ayak bileklerinizde sürekli şişlik, yorgunluk ya da nefes darlığı gibi belirtiler yaşıyorsanız, kesinlikle geciktirmeden doktora gitmelisiniz.

Ayak bileğiniz böyle şişiyorsa dikkat! Sinsi hastalığın belirtileri ayakta başlıyor

KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Kalp yetmezliğinin belirtilerinin başında nefes darlığı, gece öksürüğü, halsizlik, bitkinlik, çarpıntı, baş dönmesi, karında şişlik, ani kilo değişimi, iştah kaybı, zihinsel karışıklık, unutkanlık, konsantrasyon sorunları, depresyon ve anksiyete geliyor.

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#Aktüel
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