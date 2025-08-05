Ayasofya’yı yakmaya çalışan kim, yakalandı mı? Açıklama geldi

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yatsı namazı sonrasında yaşanan kundaklama olayı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kırmızı şapkası ile görülen kişi yakalandı.

AYASOFYA'YI YAKMAYA ÇALIŞAN YAKALANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır."

AYASOFYA'YI YAKMAYA ÇALIŞAN KİM?

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yatsı namazı sonrasında bir kişi kundaklama girişimi yaptı. Siyah gömlek ve şort giyen kişi kırmızı şapkası ile dikkat çekti. Cebindeki kağıt parçalarını cami içerisinde ateşe vererek kaçmasının ardından dumanları fark eden bir kişi durumu imamam bildirdi.