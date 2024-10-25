Ayazın Sonu Güneş dizisinin neden final yaptığı belli oldu! Yeni sezonun 3. vedası geldi

25 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ayazın Sonu Güneş dizisi final yapacak. Dizinin izleyicileri tarafından Ayazın Sonu Güneş neden final yaptı sorusu gündeme geldi. Dizinin reyting sonuçları final yapmasının nedeni oldu.

Ayazın Sonu Güneş bitiyor! Diziler bir bir final kararı aldı

Ayazın Sonu Güneş bitiyor! Diziler bir bir final kararı aldı

Başrollerinde Birand Tunca, Hira Koyuncuoğlu, Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Gökçe Yanardağ ve Suat Sungur gibi isimlerin yer aldığı Ayazın Sonu Güneş dizisi final yapacak.

Dizinin izleyicileri tarafından Ayazın Sonu Güneş neden final yaptı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

AYAZIN SONU GÜNEŞ NEDEN FİNAL YAPTI?

Hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanan Ayazın Sonu Güneş dizisinin reyting sonuçlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle final yaptı.

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rekabette geriye düşen dizi, Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre 75. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

AYAZIN SONU GÜNEŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Ayazın Sonu Güneş filminin 25 Ekim Cuma günü saat 16.00'da 69. bölümü yayınlanacak.

Dizinin eğer yayın akışında bir değişiklik olmazsa 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümüyle final yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular Ayazın Sonu Güneş hangi gün, saat kaçta? Günlük dizi Ayazın Sonu Güneş hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanıyor. Ayazın Sonu Güneş kaç bölüm sürdü? Günlük dizi olan Ayazın Sonu Güneş'in 75. bölümüyle final yapması bekleniyor.