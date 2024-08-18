Aydın Bozdoğan yangınında son durum! 45. saatte hala devam ediyor

18 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:20

Muğla Menteşe ve Yatağan'da eş zamanlı çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla Menteşe ve Yatağan'da eş zamanlı çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı olan Alhisar Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos Cuma günü çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş alanlara yayıldı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeniyle Ömerpınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Alhisar, Hışımlar, Güre, Örentaht, Örmepınar, Altıntaş mahallelerinde de etkili olan yangının son durumu vatandaşlar merak ediliyor.

AYDIN BOZDOĞAN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangını söndürebilmek için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri devam ediyor.

45 saattir kontrol altına alınmayan yangında 8 uçak ve 14 helikopter görev alıyor.

Son aktarılan bilgilere göre bugün ekstra yangın söndürme uçağı ve helikopteri de bölgeye sevk edildi.