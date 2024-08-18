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Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde! 2 ilçeyi etkisi altına aldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 01:18 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 01:26

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'nin 4 Mahallesini de etkileyen yangın 80 saattir devam ediyor. Yangında, ormanlık alanların yanı sıra tarımsal alanlar zarar görürken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan ve cuma günü de Salihli ilçesine sıçrayan yangına söndürme çalışmaları 80 saattir havadan ve karadan devam ediyor.

Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde! 2 ilçeyi etkisi altına aldı - 1. Resim

Gördes'in Boyalı, Karayakup, Çağlayan, Yeniköy, Malkoca ve Dalkara, Mahalleleri ile Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır, Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerini etkileyen yangında, ormanlık alanların yanı sıra tarımsal alanlar zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına kontrol altına almak için 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel, gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde! 2 ilçeyi etkisi altına aldı - 2. Resim

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde! 2 ilçeyi etkisi altına aldı - 3. Resim

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan 5'inci gününe giren orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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