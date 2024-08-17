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Sosyal medyada yangın dezenformasyonu! Kaliforniya görüntüleri ile yalan söylediler 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 23:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 23:05
Sosyal medyada yangın dezenformasyonu! Kaliforniya görüntüleri ile yalan söylediler 

Sosyal medyada İzmir'deki orman yangınına ait olduğu iddia edilen ve "Çaresizliği anlatan bir durum" notu düşülen videonun ABD'de çekildiğini ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada paylaşılan görüntülerin manipüle amaçlı dolaşıma sokulduğu belirtildi. 

İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya platformlarında yayılan bazı görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen bu görüntülerin aslında 2015 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangınlar sırasında çekildiği tespit edildi.

Yetkililer, İzmir'deki yangınla ilgili doğru bilgilere ulaşmak için yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Sosyal medyada yangın dezenformasyonu! Kaliforniya görüntüleri ile yalan söylediler  - 1. Resim

"GÖRÜNTÜLER 2015 YILINDAN"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “İzmir’deki yangın sırasında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2015 yılında meydana gelen yangınlar sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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