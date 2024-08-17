Muğla Kavaklıdere'de yangın nedeniyle evler tahliye ediliyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
17 Ağustos 2024 18:33 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:42
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle bölgede evler tahliye ediliyor.
Dün saat 16.45 sıralarında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yönü Muğla sınırına döndü.
MUĞLA KAVAKLIDERE YANGIN SON DURUM NEDİR?
Ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen hala kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı olan Yeşilbağcılar Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor.
MUĞLA KAVAKLIDERE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ekipler adeta alevler karşısında duvar örerek yangının sık ormanlık bölgeye geçmesine mani olmaya çalışılıyor.
Kaynak: TGRT Haber