Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangın 29 saattir devam ediyor

17 Ağustos 2024 19:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:26

Orman yangınından tarih çıktı! Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi paniğe neden oldu

Orman yangınından tarih çıktı! Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi paniğe neden oldu

16 Ağustos tarihinde öğle saatlerinde Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı olan Beydini ve Alanca köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede farklı bölgelere sıçrayan yangının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

KARABÜK OVACIK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın 29 saattir devam ediyor.

Ekipler tarafından hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için çalışmalar yapılıyor.

Bölgeye destek için Jandarma Genel Komutanlığına ait iki helikopter sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.