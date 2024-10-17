Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER

17 Ekim 2024 19:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:42

İzmir'e kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olan Aydın-Denizli otoyolunun açılıp açılmadığı belli oldu. Bununla birlikte vatandaşlar Aydın-Denizli otobanı açıldı mı sorusunu sormaya başladı.