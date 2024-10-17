Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı
İzmir'e kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olan Aydın-Denizli otoyolunun açılıp açılmadığı belli oldu. Bununla birlikte vatandaşlar Aydın-Denizli otobanı açıldı mı sorusunu sormaya başladı.
Denizliler için otoyol ile İzmir'e bağlanma isteğinin sonucu belli oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli otobanı açıldı mı sorusunun cevabını bugün verdi. İşte detaylar!
AYDIN-DENİZLİ OTOBANI AÇILDI MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli otoyolunun 70 kilometrelik son kesiminin açılacağını daha önce duyurdu.
Söz konusu bu otoyol bugün (17 Ekim Perşembe) günü trafiğe açıldı.
AYDIN-DENİZLİ OTOBANI NE İŞE YARIYOR?
Aydın-Denizli otobanının açılmasıyla birlikte Aydınlılar büyük bir rahatlık yaşayacak. 163 kilometre uzunluğundaki bu otoyol, sayesinde Aydın ile Denizli arasındaki ulaşım süresi 2 saatten 55 dakikaya inecek.