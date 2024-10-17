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Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
17 Ekim 2024 19:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:42
Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı

İzmir'e kesintisiz bir ulaşım sağlayacak olan Aydın-Denizli otoyolunun açılıp açılmadığı belli oldu. Bununla birlikte vatandaşlar Aydın-Denizli otobanı açıldı mı sorusunu sormaya başladı.

Denizliler için otoyol​ ile İzmir'e bağlanma isteğinin sonucu belli oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu​, Aydın-Denizli otobanı açıldı mı sorusunun cevabını bugün verdi. İşte detaylar!

Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı - 1. Resim

AYDIN-DENİZLİ OTOBANI AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli otoyolunun 70 kilometrelik son kesiminin açılacağını daha önce duyurdu. 

Söz konusu bu otoyol bugün (17 Ekim Perşembe) günü trafiğe açıldı. 

Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açıldı - 2. Resim

AYDIN-DENİZLİ OTOBANI NE İŞE YARIYOR?

Aydın-Denizli otobanının açılmasıyla birlikte Aydınlılar büyük bir rahatlık yaşayacak. 163 kilometre uzunluğundaki bu otoyol, sayesinde Aydın​ ile Denizli​ arasındaki ulaşım süresi 2 saatten 55 dakikaya inecek. 

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Kaynak: TGRT HABER
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