Aydın Söke ilçesi 06.26’da, Didim ilçesi 06.28’de, İncirliova ilçesi 06.25’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 20:39 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:42

Kurban Bayramı’nın gelmesine az bir vakit kala bayram coşkusu yaşanıyor. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanın kanının akması yeterlidir. Eti ister dağıtın ister dağıtmayın size bırakılmıştır. Ancak et niyetiyle kurban kesilirse kesilen kurbanın sevabı olmaz. Allah rızası için kurban kesilmelidir. Kurban etinin dağıtılması çok hayırlıdır.

AYDIN SÖKE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazına geç kalmak istemeyen vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Aydın Söke’de bayram namazı 06.26’da kılınacak.

AYDIN DİDİM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2 rekat erkeklere vacip olan bayram namazı Aydın Didim ilçesinde 06.28’de kılınacak.

AYDIN İNCİRLİOVA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı ezanı Aydın İncirliova ilçesinde 06.25’de okunacak.

Bunu yapmazsanız Allah ve resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. (BAKARA/279)

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazını kılmak erkeklere vaciptir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE AYDIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın’da bayram namazı 06.30’da kılınacak.