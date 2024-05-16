Ayhan Bilgen Kobani Davası'nda beraat etti

16 May 2024 16:16 - Güncelleme : 16 May 2024 17:27

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

6-9 Ekim olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin 'Kobani' davasına ilişkin kararlar açıklandı. Davada Ayhan Bilgen'in beraat ettiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Bilgen'in hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı.

Ayhan Bilgen 28 Ocak 2971 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi mezunu olan isim, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yapan Bilgen köşe yazarlığı yaptı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'den Adana Seyhan Belediye Başkan adayı oldu.

Aynı yıl yapılan HDP ikinci olağan kongresinde ise Genişlemeden Sorumlu Genel Başkan yardımcılığına getirildi.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde HDP Kars Milletvekili olarak seçilmiştir.

2018 yerel seçimlerinde HDP'den Kars Belediye Başkanı seçildi

HDP'nin ilk parti sözcüsü olan Bilgen, evli ve iki çocuk babasıdır.