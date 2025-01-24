Ayşe Barım neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

24 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşe Barım hakkında soruşturma resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde arama yapılan Ayşe Barım'ın neden gözaltına alındığı ise gündem oldu.

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Ünlü isimlerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz günlerde oyunculuk sektöründe tekelleştiği ve bazı ünlüleri engellemeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşe Barım hakkında yeni bir resen soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'ın gözaltına alındığı, ev ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi.

AYŞE BARIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan gözaltına alındı.

Ayşe Barım'ın Gezi Parkı​'na katıldığı ve olayların başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık firmasına bağlı sanatçılar ile yaptığı görüşmelerde Gezi Parkı'na katılması için yönlendirdiğinin tespit edildiği duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bilgilere göre Ayşe Barım'ın Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişimde olduğu da tespit edildi.

Firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarla sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği de soruşturma kapsamında tespit edildi.