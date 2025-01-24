Ayşe Barım ile Osman Kavala ilişkisi nedir?

24 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:22

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Ayşe Barım ile Osman Kavala ilişkisinin ne olduğu merak edildi.

Ayşe Barım Gezi olayları zamanında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Ayşe Barım Gezi olayları zamanında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında piyasada tekelleştiği ve bazı ünlüleri oyunculuk sektöründe engellemeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Bu soruşturma devam ederken Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle yeni bir resen soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Ayşe Barım'ın Osman Kavala ile olan ilişkisi dikkat çekti.

Vatandaşlar tarafından Ayşe Barım Osman Kavala ilişkisinin ne olduğu merak ediliyor.

AYŞE BARIM OSMAN KAVALA İLİŞKİSİ NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşe Barım'ın, Gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişim halinde olduğu tespit edildi.

Ayrıca Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahip olduğu firmaya bağlı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği ve bizzat kendisinin de katıldığı belirlendi.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, ortaokulu ve lise eğitim öğretimini English Highschool for Girls'te tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Londra'da iletişim alanında 2 yıl eğitim aldı.

1992-2001 yılları arasında Kanal D, ATV ve Hürriyet'te Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Rekalm ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, Klan Euro RSCG'de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearts'te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü gibi görevler yaptı.

Bu görevlerinin ardından İmaj Entertainment'ta Genel Müdürlük yapan Ayşe Barım 2002 yılında ID Danışmanlık Limited Şirketini kurdu.