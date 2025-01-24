Son dakika | Ayşe Barım gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

24 Ocak 2025 07:58 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 08:56

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Ev ve işyerinde arama yapılıyor. İşte detaylar...

Menajer Ayşe Barım'ın piyasada tekelleştiği ve bazı ünlüleri oyunculuk sektöründe engellemeye çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma​ açıldı.

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Ev ve işyerinde arama yapılıyor.

'GEZİ PARKI' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ayşe Barım’ın, Gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili iletişim halinde olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Barım hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi.