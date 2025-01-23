Oyuncu Nedim Saban, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi

23 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:18

Menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından paylaşımıyla dikkat çeken oyuncu Nedim Saban, ifade verdi. Nedim Saban, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında tekelleşme ve zorbalık iddialarının ardından maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen soruşturma başlatıldı. Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlar sonrası soruşturma kapsamında ifade vermeye başladı.

NEDİM SABAN İFADE VERDİ

Ertan Saban savcılıkta verdiği ifadede, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi. Gazetecilerin sosyal medyadaki Ayşe Barım paylaşımını sorması üzerine; "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." cevabını verdi.

NEDİM SABAN'IN PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Serenay Sarıkaya ve Deniz Işın'ın ardından oyuncu Ertan Saban da ifade verdi. Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim." demişti.