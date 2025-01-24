Ayşe Barım tutuklu mu? Evinde arama yapıldı

24 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:31

Birçok ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Son günlerde gündemde yer alan ismin gezi olaylarında sanatçılarını yönlendirdiği öğrenildi.

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Serenay Sarıkaya​ ve Mert Demir olayı ile Türkiye​'nin gündeminde yerleşen Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları gerçekleşti.

Gezi olaylarında çalıştığı sanatçıları yönlendirdiği ortaya çıkarken gözaltına alındı.

AYŞE BARIM TUTUKLU MU?

Türkiye'de yaşanan gezi olaylarına iştirak ettiğine dair basında bulunan iddialar sonrasında Barım'a resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Süreç devam ediyor.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Türkiye'de birçok tanınan ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde arama yapılan ismin Gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.

ID İletişim Danışmanlık A.Ş. firmasına bağlı olan oyuncuları Gezi Parkı olaylarına katılmasını sağladığı öğrenilen Barım'ın olaylara kendisinin de katıldığı belli oldu.