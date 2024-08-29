Ayşe Hilal Sayan Koytak Manama Büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:42

Bakan Fidan’ın duyurusuyla Teknoloji ve Bilim Politikaları Genel Müdür Vekili Ayşe Hilal Sayan Koytak Manama (Bahreyn) Büyükelçisi olarak atandı.

MANAMA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

29 Ağustos 2024 tarihinde Bakan Fidan’ın yaptığı bildiriye göre Manama (Bahreyn) Büyükelçiliğine Teknoloji ve Bilim Politikaları Genel Müdür Vekili Ayşe Hilal Sayan Koytak getirildi.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde başlayarak yüksek lisansını Duisburg Essen Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Doktorasını Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2003-2005 yılları arasında Siegen Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

2005 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkanlığı’nda başladığı kariyerini 3 yıl devam ettiren Ayşe Hilal Sayan Koytak, sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dış Politika Danışmanı oldu.

2016 yılında Başbakanlık Müşaviri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2017-2022 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliği görevine, 23 Şubat 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne atandı.