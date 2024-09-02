Aysel Önder, kadınlar T12 400 metre elemesinde yarışacak

02 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:53

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Kobe kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Önder, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

Gümüş madalya almaya hak kazanan sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almayı başarmıştı.

AYSEL ÖNDER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Haziran 2005 tarihinde Hatay'da doğan isim birçok dünya ve avrupa şampiyonluğu alırken T20 engelliler sınıfı 400 m sprint mücadelesinde yarışıyor.

13 yaşındayken futbol ile ilgilenen Önder'in beden eğitimi öğretmeni atletizm yarışmasına götürdü ve yarışmada 1ç oldu. Atletizm antrenörü Damla Tan'ın dikkatini çeken sporcunun ailesi ile görüşmeler sonucu atletizm için ikna etti.

Damla Tan'ın koçluğunu yaptığı İstanbul'daki Enka SK'nın sporcusu olan Önder, Reims kentinde düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizmi'nde 400 metre mücadelesinde altın madalya aldı.

200 m'de 25.12'lik derecesiyle gümüş, 4x200 m bayrak yarışında ise altın madalya alarak 1:46.82'lik derecesiyle rekor kırdı.

AYSEL ÖNDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Önder'in atletizm branşındaki mücadelesi 2 Eylül günü 21.20'de başlayacakken Kadınlar T12 400 metre elemede yarışacak.