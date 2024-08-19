Ayşenur Yazıcı böbreklerinden yaşadığı sorun nedeniyle yoğun bakıma alındı

19 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:31

90'lı yılların en popüler sunucularından biri olan Ayşenur Yazıcı 15 Ağustos tarihinde yoğun bakıma alındı.

65 yaşındaki ünlü sunucunun oğlu Kerem Kürşat, sosyal medya hesabından duyuru yaparak annesine kan bağışı için yardım istemişti.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun neden yoğun bakımda olduğu merak ediliyor.

AYŞENUR YAZICI NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayşenur Yazıcı'nın arkadaşı Ayşenur Yazıcı'nın böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Açıklamasında ünlü sunucunun böbreklerinden birine hiç kan gitmediği diğerine ise az seviyede gittiğini belirtti.

Doktorlar tarafından 7.5 süren ameliyatın ardından kan giden böbreğin damarları açıldı.

Ünlü sunucunun arkadaşı damarların açılmasının ardından bazı çatlamalar yaşandığını ve doktorların yakarak kapatmaya çalıştıklarını da belirtti.

Ayşenur Yazıcı'nın arkadaşının yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Kıymetli dostum, Türkiye’nin aydınlık yüzü, cesur yürek savaşçı Cumhuriyet kadını Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda. Mayıs ayı ortalarında kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için oradaki damara müdahale edilen ufak bir operasyon geçirdi. Sonrasında sürekli tansiyon, baş dönmesi ve baş ağrısı sıkıntısıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Her seferinde tansiyon ilaçları değiştirilip geri gönderildi bir iki defa da gece hastanede kaldı. 3-4 gün önce kendisine söylenen ‘Böbreklerinde bir sorun var hastanede birkaç gün yatacaksın. Önce böbreklerini düzenleyeceğiz ondan sonra da seni tekrar ufak bir operasyona alacağız, yarım saat sürecek bir operasyon böbreğe giden damarın daralmış onu genişletmek için bir balon takacağız.’ Yarım saat sürecek denilen operasyon 7,5 saat sürdü “Doktorun söylediği böbreklerden bir tanesi kan gitmediği için tamamen hiç kan alamıyormuş, onunla zaten hiç uğraşmamışlar. Diğer böbrek yüzde bir kan alabiliyormuş ona giden damarı açıp onu yaşatmaya çalışmışlar. Çok uzun süre açamamışlar, en sonunda açtıklarında da uzun süredir kan gitmeyen böbreğe yeniden kan gittiği için bu sefer damarlar çatlamış onları yakarak kapatmaya çalışmışlar. En son söylenen ise “Şu anda böbreğin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz çünkü verilen ilaçlar vesaire nedeniyle test yapamıyoruz. 19 Ağustos pazartesi günü test yapılacak ve böbreğin çalışıp çalışmayacağı, ne kadar hasar gördüğü tam olarak o zaman belli olacak. Diren Sevgili Ayşenur. Sen savaşçı, asil ruhsun Ayşenur Yazıcı bu mücadelenden de güçlenerek, eskisinden de sağlam çıkacaksın inşallah. Dualarım seninle…”