Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber! Oğlu sosyal medyadan yardım istedi

17 Ağustos 2024 08:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 08:28

1990 -1997 seneleri arasında Atv kanalında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı. Bu kötü haberi oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

AYŞENUR YAZICI'DAN KÖTÜ HABER!

Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğunu belirten Kürşat acil kana ihtiyaçları olduklarını belirtti. İşte Kerem Kürşat Yazıcı'nın o paylaşımı:

“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır.

Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için'’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmacamız gerekiyor.

Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

13 Eylül 1958 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ayşenur Yazıcı, öğretmen bir anne ve asker bir babanın kızıdır.

Babasının mesleği nedeniyle sürekli olarak şehir değiştiren Ayşenur Yazıcı, lise hayatını Ankara'da tamamladıktan sonra Fransa Paris’de Lyon Rhône Akademisi Kozmetoloji bölümüne gitti.

Ardından TRT ekranlarında sucu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında reklam alanına döndü. Kitaplar yazdı. Kozmetik markalar üzerine söyleşiler düzenledi.

Hayranlarına bakımlı hayatı anlatan Yazıcı, ekranlara haber spikeri olarak döndü. Köşe yazarlığı da yapan Ayşenur Yazıcı, 1990-1997 yılları arasında ATV de sunuculuk yaptı. Akabinde 2011 yılında TRT ekranlarında yeniden yer aldı.