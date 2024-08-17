Son dakika | Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Entübe edilen sanatçıdan acı haber geldi

17 Ağustos 2024 01:03 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 02:01

Yakın dostu İbrahim Tatlıses tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Entübe edilen Akbaş'tan acı haber geldi.

Kolpaçino filminin Sabri Abisi olarak tanınan Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

TATLISES'TEN DOSTUNA VEDA

İbrahim Tatlıses, vefat eden dostu için sosyal medya hesabından “45 yıllık dostum, ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun.” paylaşımı yaptı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 1936 yılında İstanbul, Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Aydemir Akbaş, tiyatro oyunculuğuna geçerek Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı.

Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda da rol aldı.

1969 yılında Gülriz Sururi,Engin Cezzar Tiyatrosu ve Ortaklar Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu.

Birçok tiyatro oyununda hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapan Aydemir Akbaş sinemaya ise 1964 yılında Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçiş yaptı.

Şafak Sezer ile Kolpaçino serilerinde "Sabri Abi" karakterini oynayan Aydemir Akbaş, Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

1964 yılında Beynak Benek ile evlenmiştir. İkili iki kez boşanmış ve üç kez evlenmiştir.

Aydemir Akbaş'ın 2 erkek 1 kız kardeşi vardır.