Entübe edilen Aydemir Akbaş'a sürpriz ziyaret! İbrahim Tatlıses ve Dursun Özbek yalnız bırakmadı

16 Ağustos 2024 21:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:22

tgrthaber.com / Eyüp Ensar Yeşil

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Aydemir Akbaş, evinde baygın halde bulunmasının ardından hastaneye tedavi amaçlı kaldırıldı. İki kez kanseri yenen 88 yaşındaki usta oyuncu, üçüncü kez kanserle mücadele ediyor. İbrahim Tatlıses ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tedavi gören Aydemir Akbaş'ı hastanede ziyarette bulundu.

ENTÜBE EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Sosyal medyada dönen ölüm haberi yalanlanırken yoğun bakıma alının efsane oyuncu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği öğrenildi.

TATLISES PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırılma haberini duyuran dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarınıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler"

AKBAŞ'A DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

tgrthaber.com'un edindiği bilgiye göre ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aydemir Akbaş'ı ziyarete gitti.