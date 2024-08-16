Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Aydemir Akbaş'ın çocuğu bulunmuyor

16 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:17

Dün İbrahim Tatlıses tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

Evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Kolpaçino filminin Sabri Abisi Aydemir Akbaş, yoğun bakımda entübe edildi.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun çocuğunun olup olmadığı merak ediliyor.

AYDEMİR AKBAŞ'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Aydemir Akbaş'ın çocuğu bulunmuyor. Eşi Beyhan Akbaş ile olan evliliğinden ilk çocukları prematüre olarak doğmuştur.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 1936 yılında İstanbul, Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Aydemir Akbaş, tiyatro oyunculuğuna geçerek Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı.

Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda da rol aldı.

1969 yılında Gülriz Sururi,Engin Cezzar Tiyatrosu ve Ortaklar Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu.

Birçok tiyatro oyununda hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapan Aydemir Akbaş sinemaya ise 1964 yılında Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçiş yaptı.

Şafak Sezer ile Kolpaçino serilerinde "Sabri Abi" karakterini oynayan Aydemir Akbaş, Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

1964 yılında Beynak Benek ile evlenmiştir. İkili iki kez boşanmış ve üç kez evlenmiştir.

Aydemir Akbaş'ın 2 erkek 1 kız kardeşi vardır.