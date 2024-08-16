Kolpaçino'nun Sabri Abisi Aydemir Akbaş'ın öldüğü iddiası

16 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:02

Evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağır olan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

AYDEMİR AKBAŞ SON SAĞLIK DURUMU

Evinde baygın bulunan oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Akbaş'ın entübe edilddiği öğrenildi. Son olarak Aydemir Akbaş'ın yakın çevresi oyuncunun entübe edildiği ve son sağlık durumunun iyi olmadığı bilgisini paylaştı. Daha önce de gırtlak kanserini yenen Akbaş, geçen yıl tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu.

İBRAHİM TATLISES, AYDEMİR AKBAŞ İÇİN DUA İSTEDİ

İbrahim Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

25 Şubat 1936 doğumlu Aydemir Akbaş, gazetecilik yaptıktan sonra tiyatroya başladı. 1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği Avrupalı Ekim 2007'de gösterime girdi. Şafak Sezer ile Kolpaçino serilerinde rol aldı.