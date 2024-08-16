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Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey, vefat haberiyle sarsıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 03:58
Kuruluş Osman&#039;ın Orhan Bey&#039;i Emre Bey, vefat haberiyle sarsıldı

Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey karakterini canlandıran Emre Bey babasının vefat haberini aldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ başsağlığı mesajı yayımladı.

Kuruluş Osman dizisine beşinci sezonda dahil olan Emre Bey, babasının kaybetti.

Atv'nin uzun soluklu “Kuruluş Osman” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı yazılı açıklamada “Kuruluş Osman dizimizde Orhan Bey karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Emre Bey’in kıymetli babasının vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey, vefat haberiyle sarsıldı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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