'Sıfır Bir' dizi oyuncusuna silahlı saldırı! Sırtından vuruldu, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:25
Adana'da çekilen 'Sıfır Bir' dizisinde rol alan Tümer Adakaner'e restoranında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adakaner, çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Dijital bir platformda yayınlanan ve bir dönem oldukça izlenen Sıfır Bir' dizisinde rol alan Tümer Adakaner'e silahlı saldırı düzenlendi. Adana'nın Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında saldırıya uğrayan 46 yaşındaki oyuncu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
SIRTINDAN VURULDU
Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.
Kaynak: Tgrthaber.com