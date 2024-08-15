'Sıfır Bir' dizi oyuncusuna silahlı saldırı! Sırtından vuruldu, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

15 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:25

Dijital bir platformda yayınlanan ve bir dönem oldukça izlenen Sıfır Bir' dizisinde rol alan Tümer Adakaner'e silahlı saldırı düzenlendi. Adana'nın Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında saldırıya uğrayan 46 yaşındaki oyuncu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SIRTINDAN VURULDU

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.