Dilan Polat davasının seyrini değiştirecek gelişme! Gizli tanıktan şok mektup

16 Ağustos 2024 08:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:02

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Gündemden düşmeyen Dilan Polat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla aylardır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasının başlamasına sayılı günler kala gizli bir tanıktan şok bir mektup geldi.

"BUZDAĞININ HEPSİNİ TESLİM EDECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre; gizli tanığın 3 sayfalık mektubunda çok önemli bilgilerin yer aldığı öğrenildi. Mektubunda "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın" diyen gizli tanık "Buzdağının hepsini teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bahis sitelerini, kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan tanık, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyledi. Ayrıca "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dediği belirtildi.

DERKAN BAŞER'LE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gizli tanığın bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalıştığı ortaya çıktı. Gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri, eşi vasıtası ile sakladığını söyledi.

DELİLLERİ TESLİM ETMEK İÇİN ŞARTINI SUNDU

Yasa dışı bahis ve işleyiş hakkında tüm bilgileri teslim etmeyi taahhüt eden gizli tanık, kendi yaptığı program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyledi.

Tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti.

Nakil işleminin gerçekleşmesinin ardından 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini belirtti.