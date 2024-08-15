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Hadise sorusu Okan Buruk'u güldürdü! O anlar sosyal medyayı salladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 17:38 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:42

Son dönemde adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’a ilk kez aşk sorusu soruldu. Kameralara göz kırpan Okan Buruk, kafaları karıştırdı.

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Hadise'nin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hadise iddiaları yalanlarken, Okan Buruk'un imalı gülüşü dikkatlerden kaçmadı. 

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Hadise aşk iddialarını yalanlarken, Okan Buruk ise sessizliğini korudu. Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Buruk'a 'sezon başladı ilk maçınızı kazandınız, duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım' denildi.

Ünlü teknik adam göz kırparak ve gülümseyerek 'duygularımız iyi' derken, 'Hadise ile aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir?' sorusu soruldu. Soruyu duyunca gülümsemesine devam eden Okan Buruk'un o halleri sosyal medyayı salladı. 

Hadise sorusu Okan Buruk'u güldürdü! O anlar sosyal medyayı salladı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI 

Okan Buruk'un videosu sosyal medyada dikkat çekti. Gülüü dikkat çeken Okan Buruk'a 'haberler doğru sanki', 'adam aşktan gülümsüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Hadise sorusu Okan Buruk'u güldürdü! O anlar sosyal medyayı salladı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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