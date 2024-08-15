Hadise sorusu Okan Buruk'u güldürdü! O anlar sosyal medyayı salladı

15 Ağustos 2024 17:38 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:42

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Hadise'nin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hadise iddiaları yalanlarken, Okan Buruk'un imalı gülüşü dikkatlerden kaçmadı.

OKAN BURUK'DAN HADİSE SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Hadise aşk iddialarını yalanlarken, Okan Buruk ise sessizliğini korudu. Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Buruk'a 'sezon başladı ilk maçınızı kazandınız, duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım' denildi.

Ünlü teknik adam göz kırparak ve gülümseyerek 'duygularımız iyi' derken, 'Hadise ile aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir?' sorusu soruldu. Soruyu duyunca gülümsemesine devam eden Okan Buruk'un o halleri sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Okan Buruk'un videosu sosyal medyada dikkat çekti. Gülüü dikkat çeken Okan Buruk'a 'haberler doğru sanki', 'adam aşktan gülümsüyor' gibi yorumlar yapıldı.