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Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:52
Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden kendisine 'Sahtekar' diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise 'Sahtekar' sözcüğünün hakaret sayılmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Kara para aklama iddiasıyla 8 aydır tutuklu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan bir yoruma tepki gösterdi. Avukatı aracılığıyla savcılığa başvuruda bulunan Dilan Polat'a savcılıktan kötü haber geldi. 

DİLAN POLAT, YORUMLA ÇILGINA DÖNDÜ 

Sabah'ta yer alan habere göre; Nuriye Ö. isimli bir kadın 2 Ekim'de kendisiyle ilgili, "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" yorumuyla çılgına döndü. 

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi - 1. Resim

DİLAN POLAT'A SAVCILIKTAN KÖTÜ HABER GELDİ 

Savcılık, 'Sahtekar' sözcüğünün hakaret suçunun oluşması için yeterli olmadığını belirtti. Savcılık, "Rahatsız edici nitelikte davranış", "Ağır eleştiri niteliğindeki davranış", "Kaba söz" ve "Kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" kavramlarına yer verildiğini, "sahtekar" şeklindeki sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşturmadığını açıkladı.

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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