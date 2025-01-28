Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli evde kolay tarifi ve malzemeleri

28 Ocak 2025 21:31 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:35

Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih ettiğimiz ve evimizde yapabileceğimiz ayva reçeli için gerekli olan malzemeler kolayca bulunabiliyor. Ayvanın içerdiği etkenler sağlığımıza iyi gelirken şeker ile birleşimi ortaya güzel bir lezzet çıkartıyor. Çocuklarımızın da severek tükettiği ayva reçelinin birçok yapım çeşidi mevcut. En çok sevileni ise anne usulü ayva reçelidir.

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Kış mevsimini en sevilen meyvelerinden biri olan ayva, çeşitli tariflerle tüketiliyor. Tatlısı ve reçeli en çok sevileni olurken kahvaltıda sofralarımızdan eksik olmuyor. Evde az malzeme ile kolayca hazırlayabileceğimiz ayva reçelinin tarifi ve malzemeleri sonrası ocağımızda pişirmeye başlayabiliriz.

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kahvaltı sofralarında eksik olmayan ayva reçeli kısa sürede yapılabiliyor. Kış aylarında sıkça tükettiğimiz ayva, meyve olarak, tatlı olarak ve reçel olarak sofralarımızda yer alıyor. En sevilen tarifi ise reçel halidir. Ayva reçeli yapmak için ayva, şeker, su, limon suyu ve tercihen tarçın çubuğuna ihtiyacınız olacak.

İlk olarak ayvaları temizledikten sonra doğrayınız. Limon suyunda beklettikten sonra 5 su bardağı suyun bulunduğu tencereye koyunuz. Kaynadıktan sonra ise şekerle birleştiriniz. Bu kolay adımlarla ayva reçelini sofralarınıza koyabilir ve uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

AYVA REÇELİNİN FAYDALARI

Sıklıkla tükettiğimiz ayva reçelinin faydasını saymakla bitmez. Kış aylarında çok sık tükettiğimiz ayva içerdiği etkenler sayesinde sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi korur. Reçel lezzeti ile keyifli anlar yaşatırken bir yandan da sağlığımızı korur.

En önemli faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. İçerdiği C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayvanın lifli olmasından dolayı sindirim sistemini dengeler. İçerdiği şeker ve meyve oranı sayesinde enerji verirken kahvaltıda yenmesi halinde güne zinde başlamaya yardımcı olur. Antioksidan içermesinden dolayı hücre yenilenmesine yardımcı olur. Bu da cildinizi güzelleştirir ve saçlarınızı hızlı uzatır. Şekerin içerdiği salgılar sebebiyle kişiye mutluluk verir ve stresli anlardaki duygu değişimini azaltır.

AYVA REÇELİ YAPIMI VE TARİFİ

Kahvaltı sofralarımızdan eksik olmayan ayva reçeli için gerekli olan malzemeleri elde ettikten sonra tarife başlayabiliriz. Öncelikle ayvaları güzelce yıkayınız ve kabuklarını soyunuz. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kenarda farklı bir kapta bekletiniz. Çekirdekler, reçelinize renk vermek için yardımcı olacak. Ayvayı küp şeklinde doğradıktan sonra limonlu su içerisinde bir süre bekletiniz.

5 su bardağı suyu tencereye koyduktan sonra ocağa bırakınız. Kaynamasının ardından kesilen ayvaları tencereye ekleyiniz. Ayvaların yumuşamasını bekledikten sonra kenara ayırdığınız çekirdekleri ekleyiniz. Çekirdekler sayesinde hem renk alırsınız hem de kıvamı istediğiniz şekile getirirsiniz.

Tencere içerisinde olan karışımıza toz şeker eklediktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakınız. Pişerken karıştırmayı ihmal etmeyiniz. Şekerin erimesi bittikten sonra karıştırmayı bırakınız.

Kıvamının yoğun olması için tencerenin kapağını açık bırakın ve kısık ateşte pişmesini bekleyiniz. Hazırladığınız reçelden 1 kaşık alınız ve bekleyiniz. Eğer aldığınız reçel damlası sabit duruyor ise istediğiniz kıvam olmuştur. Eğer tabağın diğer alanlarına doğru yayılıyorsa biraz daha pişmesi gerekmektedir.

İstenilen kıvamı elde ettikten sonra limon suyunu ekleyebilirsiniz. Ekleme sonrasında 3 dakika bekleyiniz ve reçelinizi ocaktan alınız. Reçelinizi kuru cam kavanozlara doldurduktan sonra kapağını kapatınız. Kavanozları ters şekilde soğumaya bıraktıktan sonra karanlık ve serin bir alanda bekletiniz. Bekletmek için balkonu tercih edebilirsiniz.

AYVA REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Evinizde kolay ve hızlıca yapabileceğiniz ayva reçeli için gerekli olan malzemeler şöyle:

4 orta boy ayva

1 kg toz şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

İsterseniz 3-4 adet karanfil ya da tarçın çubuğu. Edindiğiniz bu malzemeler sayesinde evde kolayca ayva reçeli yapabilirsiniz.