AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

07 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:53

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak. Taraftarlar tarafından AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının nerede oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşma Hollanda'nın Alkmaar şehrinde oynanacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! John Beaton'un istatistikleri

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! John Beaton'un istatistikleri

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, bugün AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşması Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan 19 bin 478 kişi kapasiteye sahip AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE BUGÜN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında oynanacak olan AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 23.00'da başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem John Beaton yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Calum Scott görev alacak.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Jose Mourinho liderliğindeki sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En- Nesyri