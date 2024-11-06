Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar kamp kadrosu belli oldu! Muhtemel 11'ler açıklandı

06 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:03

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından AZ Alkmaar-Fenerbahçe kadrosu merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Cengiz Ünder, Djiku, Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Avrupa'nın en prestijli ikinci kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek.

7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jaydan Oosterwolde kamp kadrosunda alınmadı.

Karşılaşmanın kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar deplasmanında muhtemel 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşması Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum 19 bin 500 kişilik bir kapasiteye sahip.