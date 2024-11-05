AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! John Beaton'un istatistikleri

05 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:12

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bu hafta AZ Alkmaar karşısında deplasman mücadelesine çıkacak. UEFA tarafından AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olacağı açıklandı. Karşılaşmayı John Beaton yönetecek. John Beaton kimdir, nereli sorularının cevapları merak ediliyor.

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Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından hakemin kim olacağı merak ediliyor.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakemi John Beaton olacak.

Beaton'un yardımcılıklarını ise Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Calum Scott'un görev alacağı karşılaşmada Andrew Dallas ise VAR koltuğunda oturacak.

JOHN BEATON KİMDİR, NERELİ?

John Beaton, 9 Ocak 1982 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyaya geldi.

Hakemliğe 2001 yılında başlayan Beaton, 2009 yılında birinci kategoriye yükseldi.

2012 yılında FIFA korkartlı UEFA birinci kategori hakemi olan deneyimli isim Avrupa Ligi'nde ise ilk kez 5 Temmuz 2012 tarihinde oynanan Elfsborg-Floriana maçını yönetti.

JOHN BEATON'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

John Beaton, kariyeri boyunca daha önce Fenerbahçe'nin hiçbir karşılaşmasında görev almadı.

Türk takımlarından sadece Beşiktaş ve Başakşehir'in karşılaşmasını yönetti.

Beaton'un yönettiği bu karşılaşmalarda Beşiktaş 3 sarı kart, 1 penaltı, Başakşehir ise 1 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Beşiktaş karşılaşmada mağlubiyet alırken, Başakşehir ise sahadan galibiyet ile ayrıldı.