İrfan Can Kahveci'nin AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündeme geldi! Sakatlık durumu açıklandı

05 Kasım 2024 09:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:25

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Fenerbahçe bu hafta AZ Alkmaar karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığı gündem oldu. Milli futbolcunun sakatlandığı açıklandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe,UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertliler 3 puanı alarak ilk 8'de hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından İrfan Can Kahveci'nin AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildi.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle bu hafta oynanacak olan AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşmasında yer almayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI, DURUMU?

Ortaya çıkan bilgilere göre İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda ayağında yırtık tespit edildi.

Milli futbolcunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Fenerbahçe takımından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.