Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 22:15 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 22:17
Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı öğrenildi. Milli futbolcunun 3 hafta takımdan uzak kalacağı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli takımda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildiği belirtildi. Milli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.
İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçının yanı sıra Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: tgrthaber.com