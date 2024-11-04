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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 22:15 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 22:17
Fenerbahçe&#039;de İrfan Can Kahveci sakatlandı!

Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı öğrenildi. Milli futbolcunun 3 hafta takımdan uzak kalacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Trabzonspor​ deplasmanından 3-2'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe​'de İrfan Can Kahveci​'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci'de yırtık tespit edildiği belirtildi. Milli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.

İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi​'ndeki AZ Alkmaar maçının yanı sıra Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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