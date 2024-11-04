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Galatasaray'da Fatih Demircan trafik kazası geçirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 20:31 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:34
Galatasaray&#039;da Fatih Demircan trafik kazası geçirdi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazası sonrası sağ kolunda oluşan kırık nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımda Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası​ geçirdiğini duyuruldu. Fatih Demircan'ın yaşadığı trafik kazasında sağ kolunda kırık oluştuğu ve Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği açıklandı.

Galatasarayda Fatih Demircan trafik kazası geçirdi

Galatasaray​'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan,geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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