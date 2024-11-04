Galatasaray'da Fatih Demircan trafik kazası geçirdi!

04 Kasım 2024 20:31 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:34

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazası sonrası sağ kolunda oluşan kırık nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi.

Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

Sarı-kırmızılı takımda Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası​ geçirdiğini duyuruldu. Fatih Demircan'ın yaşadığı trafik kazasında sağ kolunda kırık oluştuğu ve Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği açıklandı.

Galatasaray​'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan,geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."