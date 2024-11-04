AZ Alkmaar'ın hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

04 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:29

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından AZ Alkmaar'ın nerenin takımı olduğu merak ediliyor. AZ Alkmaar, 1967 yılında Hollanda'da kuruldu.

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da AZ Alkmaar karşısında deplasman maçına çıkacak.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından AZ Alkmaar'ın hangi ülkenin takımı olduğu merak edilmeye başlandı.

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Kırmızı-beyaz renklere sahip olan Alkmaar Zaanstreek (AZ), 1967 yılında Hollanda'da aynı adlı şehirde kuruldu.

İç saha maçlarını 17 bin 23 kişilik kapasiteye sahip AFAS Stadion Stadyumu'nda oynayan kulüp, Hollanda Ligi'nde iki kere şampiyon oldu.

KNVB Beker'da 4 ve Johan Cruijff Schaal'da bir kere şampiyon olan kulübün Avrupa kupalarındaki başarıları ise şöyle:

UEFA Kupası

İkinci: 1981

1981 Yarı Finalist: 2005

2005 Çeyrek Finalist: 2007, 2012

AZ PUAN DURUMU HOLLANDA LİGİ

AZ, Hollanda liginde 11 karşılaşmanın 5'inde galibiyet, 2'sinde beraberlik ve dördünde ise mağlubiyet alarak 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kulüp bu sezon 22 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise toplam 12 gol gördü.

AZ son oynadığı 5 karşılaşmanın ise 4'ünde mağlubiyet birinde ise beraberlik aldı.