Aziz Yıldırım 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yaptı

15 May 2024 14:28 - Güncelleme : 15 May 2024 14:55

Aziz Yıldırım konuşması canlı olarak yayınlandı! Basın toplantısında adaylığını doğruladı

Aziz Yıldırım konuşması canlı olarak yayınlandı! Basın toplantısında adaylığını doğruladı

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım tekrardan 2024 kulüp başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Tekrar aday olmasının ardından taraftarlar ne zaman ve kaç yıl başkanlık yaptığını araştırmaya başladı.

Aziz Yıldırım 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmıştır.

15 Şubat 1998'de yapılan kongrede rakibi Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak Ali Şen'den koltuğu devralmıştır.

2018 yılında ise Ali Koç ile girdiği seçimde başkanlığı kaybetmiştir.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemi boyunca Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 10 kez Süper Lig şampiyonu olmuştur.

Fenerbahçe bu dönemde 3 Türkiye Süper Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 Atatürk Kupası şampiyonlukları yaşamıştır.