Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile moderatörsüz çıkma teklifi kabul edilmedi, programa Doğan Şentürk moderatörlük yapacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 Haziran 2024 21:53 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 21:56
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul ettiğini açıkladı. Moderatörlüklerini ise NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk yapacak. İşte detaylar...
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yayına çıkma teklifini kabul etti.
İki başkan adayı, 22.30'da NOW TV'de canlı yayında bir araya gelecek.
Ancak Aziz Yıldırım'ın moderatörsüz çıkma teklifi kabul edilmedi.
Programa NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlük yapacak.
Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek program, geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyor.
Bu önemli buluşmada, iki başkan adayının Fenerbahçe'nin geleceği hakkında görüşlerini paylaşması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber