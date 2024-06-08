Fenerbahçeli eski golcü Emenike'den başkanlık seçimi için olay sözler! 'Sen Fenerbahçe değilsin'

08 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 19:53

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu toplantısında konuşan Lube Ayar, gergin geçen kongrede Aziz Yıldırım'a yönelik şike imasında bulunması büyük yankı uyandırdı.

"AKLANIN DA GELİN DEMEDİK"

Lube Ayar yaptığı konuşmada, "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik" açıklamalarında bulundu.

EMENİKE SESSİZ KALMADI

Kısa zaman içinde büyük tepki çeken bu sözlere Fenerbahçe'nin bir dönem formasını giyen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike tepkisiz kalmayarak cevap verdi.

"SEN FENERBAHÇE DEĞİLSİN"

Sosyal medya hesabından Lube Ayar'ın konuşmasını alıntılayan Emenike, "Bu ne ya. Sen Fenerbahçe değilsin. Bunu duymak iğrenç. Onlar kulübün kalıcı efsaneleri, sen asla olmayacaksın. Kulüp için feda edilen yılları, kanı, teri ve gözyaşlarını kimse silemez. Ne olursa olsun, arma için en iyisini diliyorum" dedi.

Emmanuel Emenike Fenerbahçe formasını iki farklı dönemde giyerek oynadığı 93 maçta 25 gol atma başarısı göstermişti.