Babasını kaybeden Yeliz Doğramacılar'ın yer aldığı filmler yeniden gündeme geldi

12 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:02

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın babasını kaybetmesi üzerine sevenlerinden destek eksik olmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile acı haberi paylaştı. Yer aldığı televizyon programları ve dizileri de araştırılıyor.

Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar'ı kaybetmesi üzerine sosyal medyada sevenleri başsağlığı diledi.

Gündeme gelen oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler yeniden konuşuldu.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Mart 1978 senesinde dünyaya gelen isim oyunculuk ve sunuculuk ile tanınıyor. Bir zamanlar Show TV ekranlarında sunuculuk yapan isim birçok projede yer aldı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yer aldığı projeler arasında 1996 - Gurbetçiler (Eda) • 2001 - Ruhsar (Çıtırcık) • 2001 - Savunma • 2002 - Koçum Benim (Yeliz) • 2003 - Hürrem Sultan (Şah Sultan) • 2002 - En Son Babalar Duyar (Mete'nin sevgilisi) • 2003 - Hayat Bilgisi (Didem Sağlam) • 2005 - Kale İçi (Aylin Karaali) • 2005 - Alanya Almanya (Anetta) • 2007 - Ertelenmiş Hayatlar • 2007 - Hicran Sokağı • 2008-2009 - Güldünya • 2011 - Muhteşem Yüzyıl (Konuk oyuncu) • 2013 - Görüş Günü Kadınları (Bahar) • 2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova (Füsun) yer alıyor.

YELİZ DOĞRAMACILAR'IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele eden isim hayatını kaybetti. Kızı Yeliz Doğramacılar, acı haberi sosyal medya hesabından "Ayrıldı ellerimiz" notu ile paylaştı.

Doğramacılar'ın cenazesi 12 Kasım öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınan namazın ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.