Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu bugün toplanıyor

10 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:34

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen bugün toplanıyor.

Beşetepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında; zararlı alışkanlıklara karşı yürütülen çalışmaların ve bu bağımlılıklarla mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 10 Eylül Salı (bugün) Beştepe’de toplanacak.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULUNDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Bağımlılıkla mücadelede gelinen son noktanın görüşüleceği toplantıda; “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”, “Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile dijital bağımlılığı da kapsayan “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 2024-2028 yılları için masaya yatırılacak.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULUNA KİMLER ÜYE?

Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak olan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyeleri arasında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer alıyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULU TOPLANTISINA KİM KATILIYOR?

10 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer katılacak.