BAĞKUR, SSK, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 emekli maaş farkı ödemeleri araştırma konusu oldu

07 Ocak 2025 22:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:57

Milyonlarca emekli vatandaş emekli zam farkı ödeme takvimi 2025 Ocak ayı ile ödeme günlerini merak ediyor.

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

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Memur ve memur emeklilere yüzde 11.54 oranında zam​ yapılırken, SSK​, Bağ Kur, tarım emeklisi yüzde 15.74 oranında zam aldı.

2025 ZAMLI EMEKLİ​ MAAŞI NE ZAMAN?

2025 Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Öte yandan Bağ-Kur​ emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken,

4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan ya da Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.