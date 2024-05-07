Bahar bu akşam çekimlerin yetişmemesi sebebiyle yayınlanmayacak

07 May 2024 09:02 - Güncelleme : 07 May 2024 09:15

13 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi sevilerek izlenirken her sahnesi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Seyirciler ise 7 Mayıs bugün yayınlanıp yayınlanmayacağına cevap aramakta.

Dizi, Show Tv yayın akışında yer alıyor fakat Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimlerin yetişmemesi nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek.

Altuntaş'ın haberinde yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Show'un akışında yeni bölüm yazıyor ama yeni bir değişiklik olmazsa #Bahar'ın yarın yayınının olmayacağı konuşuluyor. Yetişmiyorsa yapacak bir şey yok."

Sevilen diziye yeni bir isim daha katılıyor. Yasemin Kay Allen, Dora Ersoy karakterini canlandırmak üzere 12. bölümden itibaren projede yer alacak.

Oyuncu kadrosu ise şöyle:

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan.