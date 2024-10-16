Bahar dizisindeki Evren karakterinin akıbeti merak uyandırıyor

16 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:19

Bahar dizisinde yaşananlar seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin final sahnesinde Evren Yalkın karakterinin vurulması Buğra Gürsoy’un diziye devam edip etmeyeceği sorularını akıllarda bıraktı.

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Bahar​ dizisinin son bölümünde Evren​ geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren’i hem de Rengin ve Süreyya​ yüzünden kariyerini kaybetmekle sınandı.

BAHAR DİZİSİNDEKİ EVREN KARAKTERİ ÖLDÜ MÜ?

Bahar dizisinin son bölümünün final sahnesinde Evren, yabancı şahısların hastaya silahlı saldırısını engellemek isterken vuruldu. Yerde kanlar içinde kalan Evren karakterinin diziye devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak yayınlanan fragman ile netlik kazanacak.

BAHAR DİZİSİNDEKİ EVREN YALKIN KİMDİR?

Bahar dizisindeki Evren Yalkın karakterini Buğra Gülsoy​ oynuyor. Dizide cerrah olan Evren, dizinin baş karakteri Bahar ile yeni bir aşka yelken açıyor.