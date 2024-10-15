Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi ile ilgili kimsenin bilmediği gerçeği ilk kez açıkladı! Meğer Amerikan dizisinden uyarlanmış

15 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:57

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi ile ilgili kimsenin bilmediği gerçeği ilk kez açıkladı. Hafızalara kazanan ve her yıl ölüm yıldönümünde lokmalar dağıtılan Çakır karakteri hakkında konuşan Kaynarca, dizinin Amerikan dizisinden uyarlama olduğunu söyledi.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca​, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi​ dizisi bir döneme damga vurmuştu. Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizinin tekrar bölümleri bile birçok kişi tarafından defalarca izlenmeye devam ediyor.Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'de diziyle ilgili hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği ilk kez açıkladı. Dizinin Amerikan dizisinden uyarlama olduğunu açıklayan Kaynarca, "İşin orijinalini söyleyeyim ben size" diyerek anlattı.

"KURTLAR VADİSİ UYARLAMA BİR DİZİ"

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi'nin Amerikan yapımı Büyük Tuzak isimli diziden uyarlama olduğunu söyledi. "İşin orijinalini söyleyeyim ben size. O zamanlar TRT'de "Büyük Tuzak" diye bir dizi oynuyordu. Bu dizi Amerikan formatıydı. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Sonra ben Osman'ın yanına gittim. 'Böyle bir dizi var, iyi formatlanırsa kıyamet koparır' dedim. Sonra bu iş soğudu. Bir süre sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti ve 'Projeyi yapmaya karar verdik' dedi." sözleriyle ilk kez bu gerçeği açıkladı.