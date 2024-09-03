Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin davası yarın görülecek

03 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:11

Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar ve Gülnihal Çiçek’in 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava yarın görülecekken hapisten çıktılar mı, tahliye edildi mi merak ediliyordu. Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından gözler Bahar ve Nihal Candan'a çevrildi.

BAHAR - NİHAL CANDAN KARDEŞLER DAVASI NE ZAMAN, SON DURUM NEDİR?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan kardeşlerin hapsi istenen iddianame Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Yarın Candan kardeşler sanık sıfatı ile hakim karşısında olacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile BaharCandan’ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli vardı.

Gülnihal Çiçek'in adli kontrol şartı ile tahliye edildiği eklenirken Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğinde olan şebekenin sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldığı eklenmişti.

BAHAR - NİHAL CANDAN İDDİANAMESİ

İddianamede “Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı” ifadeleri yer almıştı.

Bahar Candan’ın suç örgütüne üye olmaktan 2 yıldan 4 yıla kadar kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenmişti.

Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.